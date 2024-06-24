Выбиты стекла и повреждены машины: ВСУ атаковали мирные районы Белгородской области

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Украинские боевики атаковали дронами Белгородскую область

Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Есть жертвы среди населения.

Украинские боевики нанесли новые удары по мирным жителям Белгородской области. В селе Муром Шебекинского округа беспилотник взорвался возле дороги. Пострадали трое мирных жителей, у них осколочные ранения спины и ног.

А ранее ВСУ тремя дронами-камикадзе атаковали парковку возле дома в Грайвороне. Один мужчина погиб на месте еще до приезда скорой, двух других с тяжелыми травмами доставили в больницу. Также из-за взрыва пострадала женщина, которая в момент обстрела находилась на балконе.

Кроме того, осколками выбиты стекла в домах и магазине, повреждения получили и несколько автомобилей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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