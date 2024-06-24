В России могут начать конфисковывать имущество за незаконную миграцию

За первые четыре месяца 2024 года было выявлено в 2,5 раза больше таких преступлений по сравнению с тем же периодом в 2023-м.

Правительство России приняло решение поддержать законопроект, предусматривающий конфискацию денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отзыв кабмина.

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — говорится в документе.

Автором инициативы о конфискации имущества за незаконную миграцию выступил депутат Государственной думы Петр Толстой. На данный момент в Уголовном кодексе России не предусмотрены подобные меры. При этом часть первая статьи 332.1 УК гласит, что организация незаконного въезда в РФ иностранцев или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или транзита проезда наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

При этом вторая часть статьи 322.1 УК РФ предусматривает в более тяжких случаях наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом. Однако конфискация имущества не является частью наказания, что и предлагает изменить законопроект.

Согласно статистике, указанной Толстым в пояснительной записке, в 2023 году было зарегистрировано 1,9 тысячи преступлений, предусмотренных статьей 322.1. При этом за период с января по март 2024-го — 580 случаев.

По данным МВД России, за январь — апрель нынешнего года было проведено 100 тысяч мероприятий, которые были направлены на выявление нарушений миграционного законодательства. Общее число административных протоколов в этой сфере составило более 490 тысяч.

Российские правоохранители усилили работу по противодействию организации незаконной миграции. По сравнению с тем же периодом 2023-го, в текущем году выявлено в 2,5 раза больше таких преступлений — число выросло с 266 до 676 случаев. Кроме того, в отношении почти 670 лиц было принято решение о прекращении гражданства России.

Ранее 5-tv.ru писал, что главврач клиники получил срок за организацию незаконного въезда украинцев в Россию. Действовал он вместе с гендиректором и индивидуальным предпринимателем. Из-за них в страну по фиктивным документам прибыли более 150 иностранцев.