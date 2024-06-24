День траура: последняя информация о 150 пострадавших в теракте в Севастополе

Как жители полуострова и отдыхающие сплотились перед лицом угрозы?

В Крыму 24 июня объявлено днем траура в связи с массированной атакой ВСУ по Севастополю. В результате удара кассетными боеприпасами накануне там погибли пять человек, еще свыше 150 получили ранения.

Но больше всего сейчас поражает то, как обычные люди бросились помогать друг другу, рискуя собственной жизнью! Одни выносили и вывозили пострадавших с пляжа, который подвергся атаке, другие помогали медикам! О настоящих героях рассказал корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

В первые секунды после удара водитель рейсовой маршрутки Александр Кырпы был одним из тех, кто сразу же бросился на помощь тем, кто был на пляже. Еще не было понятно, что именно произошло и будет ли еще одна атака. Но мужчина в этот момент не искал укрытие, а выносил раненых. Так он вывез в безопасное место около 300 человек.

«В первый раз я приехал, когда люди начали бежать. Тут однозначно мое решение — всех повывозил, кого смог, потому уже приехал, позвонил начальнику, объяснил ситуацию. Начальник тоже сказал, что ехать, попытаться, чем больше народу забрать, тем лучше», — рассказывает водитель автобуса Александр Кырпа.

Многие даже не успели понять, что произошло. Осколочная часть американской ракеты разорвалась в воздухе над головами у отдыхающих.

«Что мы кому сделали — мирные жители, которые лежали на пляже, отдыхали?» — говорит жительница Севастополя Наталья Серова.

В момент этого варварского удара Наталья Серова была на своем рабочем месте. Она — повар в прибрежном кафе. Взрывной волной ее отбросило на кафельную стену.

«Я не хочу даже это вспоминать! Я просто боюсь даже идти на пляж», — признается женщина.

У севастопольца Константина Белякина пострадала жена, получив несколько осколочных ранений ноги. Сам мужчина после того, как отправил супругу на скорой, остался помогать остальным раненым.

«Поначалу я на жену, в основном, переключился. Когда уже понял, что у нее ничего такого серьезного нет — там с ноги текла кровь — осмотрел ее, подключился на тех, кто более тяжелый был», — рассказывает Константин Белякин.

Медсестра Ирина Фролова из Москвы в момент ЧП была с сыном в пансионате. Услышав крики на пляже после серии хлопков, бросилась на помощь. Увиденное поразило даже опытного медика.

«У женщины, которая погибла, в легкое попало. Она перестала дышать, ее качали к тому моменту», — говорит туристка из Москвы Ирина Фролова.

Первых пострадавших выносили с пляжа на шезлонгах. Кареты скорой помощи в Учкуевку направили со всех больниц и госпиталей Севастополя.

«К нам поступило 27 детей, из них шесть — в тяжелом состоянии. Для консультации и оказания первой помощи к нам Михаил Альбертович Мурашко направляет специалистов федеральных центров, в том числе — федерального центра Ялты», — рассказывает главный врач Севастопольской городской больницы № 5 Наталья Шайнер.

После чудовищного обстрела на пустом пляже остались брошенные детские игрушки, вещи отдыхающих и обгоревшая трава.

Пока идут следственные действия и разминирование, вся территория оцеплена. Прход к береговой линии, а также к санатрию — закрыт. Его охраняют сотрудники правоохранительных органов.

Это — далеко не первый случай, когда Украина применяет кассетные заряды против мирного населения. Но теперь это было сделано с использованием американских крылатых ракет АТАСМS, новую партию которых Вашингтон поставил Киеву совсем недавно. И применять их самостоятельно ВСУ просто не могут.

«Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет, прежде всего, Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Помощь пострадавшим на федеральном уровне распорядился оказать президент страны Владимир Путин. Он лично позвонил губернатору Михаилу Развожаеву.

В больницах города героя сейчас находятся десятки пострадавших, некоторые из них — в тяжелом состоянии.