«Головокружительные достижения»: в Турции нашли новый метод лечения рака легких

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 416 0

Sаbаh: турецкие ученые предлагают использовать для лечения рака двойную терапию

«Головокружительные достижения»: в Турции нашли новый метод лечения рака легких

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Исследователи предлагают использовать комбинирование разных видов терапий.

Турецкие врачи разработали новый эффективный метод лечения рака легких. О результатах исследования ученых сообщает издание Sabah со ссылкой на Ассоциацию гематологии и онкологии Анкары.

Новая терапия под названием ADRIATIC позволяет более чем на четверть снизить риск возвращения онкологии. Новая методика заключается в комбинировании химиолучевой и иммунной терапии для предотвращения рецидива заболевания. Для этого нужно сначала использовать первую.

Генеральный секретарь ассоциации и доктор Дженгиз Карачин уверен, что эта методика — первый результативный проект за последние 20 лет.

«Происходят головокружительные достижения в лечении рака», — сообщил Карачин.

Исследователь заявил, что ученые также продвинулось в лечении лимфомы, миеломы и лейкемии. Карачин отмечает, что важно не только делать акцент на лечении рака, но и на контроле состояния пациента.

Ранее 5-tv.ru сообщал о медицинском прорыве. Так, вакцину от рака начнут тестировать в России уже в 2025 году.

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