Во время обеда с девушкой: Бена Аффлека вновь заметили без обручального кольца

А Дженнифер Лопес сейчас отдыхает на яхте в Италии в окружении друзей.

Американского актера Бена Аффлека в очередной раз заметили без обручального кольца во время обеда со старшей дочкой Вайолет от предыдущего брака. Известно, что его жена, певица Дженнифер Лопес, проводит сейчас отпуск в солнечной Италии. Об этом пишет издание Daily Mail.

Обладатель престижной кинопремии «Оскар», как передает газета, выглядел непринужденно. Вместе с дочкой они пообедали в одной из популярных американских закусочных.

На фоне набирающих оборотов слухов о приближающемся с Дженнифер Лопес разводе особенно подозрительно то, что актер публично снял обручальное кольцо, пока певица отдыхает на яхте в окружении друзей.

Отмечается, что 18-летняя Вайолет надела медицинскую маску и объемную одежду. Некоторые предположили, что девушка устала от сильного внимания от прессы и пытается так скрыться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Как утверждает источник, проблема в трудном характере знаменитости.