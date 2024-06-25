Во время обеда с девушкой: Бена Аффлека вновь заметили без обручального кольца

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 60 0

Аффлек пошел на ланч с дочкой во время отпуска Лопес без обручального кольца

Во время обеда с девушкой: Бена Аффлека вновь заметили без обручального кольца

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

А Дженнифер Лопес сейчас отдыхает на яхте в Италии в окружении друзей.

Американского актера Бена Аффлека в очередной раз заметили без обручального кольца во время обеда со старшей дочкой Вайолет от предыдущего брака. Известно, что его жена, певица Дженнифер Лопес, проводит сейчас отпуск в солнечной Италии. Об этом пишет издание Daily Mail.

Обладатель престижной кинопремии «Оскар», как передает газета, выглядел непринужденно. Вместе с дочкой они пообедали в одной из популярных американских закусочных.

На фоне набирающих оборотов слухов о приближающемся с Дженнифер Лопес разводе особенно подозрительно то, что актер публично снял обручальное кольцо, пока певица отдыхает на яхте в окружении друзей.

Отмечается, что 18-летняя Вайолет надела медицинскую маску и объемную одежду. Некоторые предположили, что девушка устала от сильного внимания от прессы и пытается так скрыться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Как утверждает источник, проблема в трудном характере знаменитости.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.28
-0.09 93.73
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:14
Секретное оружие: ученые выявили еще одно полезное свойство чеснока
1:56
«Приступ со всеми вытекающими»: маленький сын Саши Черно попал в реанимацию
1:34
«Планетный убийца»: астероид размером с Эверест приблизится к Земле
1:16
Десятки нарушений и неработающая сигнализация: что известно о пожаре во Фрязино
0:58
Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
0:36
«Надо рожать!» — Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову

Сейчас читают

«Врет!»: Алсу обвинила Анастасию Решетову в связи с ее бывшим мужем
Вечеринка мыльных пузырей в Казани обернулась трагедией
Угроза жизни: названы четыре главных симптома обезвоживания
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака