«Я вырос на текстах Василия Михайловича»: Кологривый о роли Басты в своей жизни

Кологривый рассказал, что его вдохновлял Баста и его музыка

Актер театра и кино Никита Кологривый вошел в состав второго сезона спектакля, основанного на песнях рэпера Басты и Ноггано (псевдонимы музыканта и продюсера Василия Вакуленко. — Прим. ред.). Об этом он рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru на генеральном прогоне мюзикла «Любовь без памяти — 2». Артист признался, что этот проект имеет для него особое значение.

«Я так скажу: я вырос на текстах Василия Михайловича, поэтому для меня большая честь интерпретировать их и декламировать, поэтому надеюсь, что вам понравится», — сказал Кологривый.

По словам актера, успех Басты стал для него мотивацией добиваться успеха. Оба они приехали из регионов покорять Москву: Вакуленко — из Ростова-на-Дону, Кологривый — из Новосибирска. И когда первый уже покорил большую сцену, второй только мечтал о ней.

«Я вырос в частном секторе под названием Шанхай (неофициальное. — Прим. ред.) в Новосибирске. И каждый раз, когда ходил на тренировку по боксу, я слушал песни Василия Михайловича, и это меня вдохновляло. Вдохновляло тем, что не только я вырос в частном секторе, а еще и Василий Михайлович», — поделился артист.

Первый сезон проекта прошел с большим успехом: 208 спектаклей, более 200 тысяч зрителей и свыше 100 предложений руки и сердца прямо на сцене. Создатели решили запустить второй сезон, к которому присоединились новые звезды. Помимо Кологривого, музыкальный дуэт NANSI & SIDOROV (Настя Белявская и Олег Сидоров) возьмет на себя роли антагонистов — Вики и Влада.

В основе постановки — 22 хита Басты и Ноггано в новых театральных аранжировках, которые исполняются вживую. Среди песен — «Любовь без памяти», «Сансара», «Медлячок», «Моя игра», «На заре» и другие. Сюжет рассказывает о молодом музыканте, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону за мечтой и неожиданно встречает любовь. Это история о выборе, семье и поиске себя.

Зрителей ждет одна из самых технологичных музыкальных постановок последних лет. Спектакль разворачивается на сцене с обзором 240 градусов, задействовано 50 тонн декораций и 40 автоматизированных сценических лебедок. Живое исполнение музыки сопровождает действие от первого до последнего номера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Никита Кологривый сыграл Юрия Хоя (настоящая фамилия Клинских. — Прим. ред.) в биографическом фильме о лидере группы «Сектор Газа». Артист сначала не хотел соглашаться на роль, но позже увидел сходство их творческих путей.

Кологривый признался, что не никогда не слушал панк-рок, но режиссер назвал его панком в кино, а Хоя — панком в музыке. Актер нашел и другое сходство со своим героем: как и музыкант, он добивался признания без поддержки влиятельных знакомых.

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