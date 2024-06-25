«Чем сильнее запах»: какой букет на свадьбу выбрать невесте с аллергией на цветы

Гипоаллергенных цветов не бывает. Однако, соблюдая некоторые рекомендации, можно снизить риск нежелательной реакции.

Для невесты с аллергией на цветы отлично подойдут букеты без яркого аромата. Об этом флорист Дарья Тарасова рассказала изданию Газета.ру.

Основным правилом является выбор цветов с минимальным запахом, а лучше его отсутствием. Активный аромат провоцирует неприятные реакции. К таким цветам относятся: белые гвоздики, орхидеи, розы, тюльпаны, эустомы и альстромерии.

«Чем сильнее запах, тем более вероятна аллергическая реакция, поэтому малознакомым людям лучше дарить не особо пахнущие композиции. Не стоит добавлять в букеты злаковые (рожь, овес) и полевые цветы», — объяснила Тарасова.

Флорист отметила, что не менее подходящим вариантом станут различные сухоцветы и стабилизированные цветы. Про последние мало кто слышал, однако это прекрасный вариант не только для аллергиков, но и для тех, кто хочет подольше сохранить целостность букета.

Стабилизированные цветы — это живые растения, вода в которых заменена специальной жидкостью. Это позволяет им не вянуть по несколько месяцев.

Самыми аллергенными цветами Тарасова назвала ромашки, хризантемы, пионы, подсолнухи, герберы, лилии, сирень и гиацинты.

Ранее5-tv.ru писал о том, как заставить флориста продать букет по адекватной цене.