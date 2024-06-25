Секрет века раскрыт: ученые выяснили, как замедлить процесс старения

Что оказалось тем самым «молодильным яблочком»?

Ученые выяснили, что процесс старения можно замедлить. Рассказала об этом доцент кафедры клеточной биологии Университета Вирджинии Эйлин Джоргелиной О’Рурк в своей недавней статье. Оказалось, что в этом вопросе очень важны жирные кислоты и глицерин.

Эти компоненты играют важную роль в обмене веществ, процессе старения и развитии хронических заболеваний. Работу доцента опубликовало издание The Conversation.

Снижение уровня этих важных молекул, в особенности с помощью фермента ADH-1, может замедлить процесс старения, утверждает автор. Таким образом, увеличить продолжительность жизни можно, ограничив калории и начав принимать рапамицин, снижающий уровень глицерина в организме.

Хоть жирные кислоты и важны для различных функций организма, но их переизбыток может сокращать срок жизни и повышать риск развития хронических заболеваний. Также они могут нарушить метаболизм и способствуют возникновению воспалительных реакций в организме.

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