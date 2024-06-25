Секрет века раскрыт: ученые выяснили, как замедлить процесс старения

Уменьшив количество глицерина в организме можно замедлить процесс старения
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
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Что оказалось тем самым «молодильным яблочком»?
Ученые выяснили, что процесс старения можно замедлить. Рассказала об этом доцент кафедры клеточной биологии Университета Вирджинии Эйлин Джоргелиной О’Рурк в своей недавней статье. Оказалось, что в этом вопросе очень важны жирные кислоты и глицерин.
Эти компоненты играют важную роль в обмене веществ, процессе старения и развитии хронических заболеваний. Работу доцента опубликовало издание The Conversation.
Снижение уровня этих важных молекул, в особенности с помощью фермента ADH-1, может замедлить процесс старения, утверждает автор. Таким образом, увеличить продолжительность жизни можно, ограничив калории и начав принимать рапамицин, снижающий уровень глицерина в организме.
Хоть жирные кислоты и важны для различных функций организма, но их переизбыток может сокращать срок жизни и повышать риск развития хронических заболеваний. Также они могут нарушить метаболизм и способствуют возникновению воспалительных реакций в организме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хвойные растения помогут человеку победить старение.
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