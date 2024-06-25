Джексон Хинкл признался, что в Штатах строительство домов идет очень медленно — порой затягивается на десятилетия, а в России скорость значительно быстрее.

Восстановление освобожденных Россией территорий движется в колоссально быстром темпе, заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru американский журналист Джексон Хинкл. Он побывал недавно в некоторых городах и населенных пунктах и смог своими глазами увидеть происходящее.

Хинкл признался, что он успел съездить в Мариуполь, Токмак, Мелитополь и Бердянск. Везде строительство и восстановление идет быстро, но больше всего его поразил Мариуполь.

«Поговорил с людьми. Они очень рады, что Россия пришла к ним. Рассказал местным жителям, что в США на постройку одной стены уходит десять лет, а в Мариуполе они построили целый город примерно за полтора года», — отметил журналист.

Вместе с тем, его очень огорчило то, что он услышал от местных жителей, чьи дома совсем недавно были атакованы совместными усилиями США и Украины. Хинкл с грустью в глазах вспомнил женщину, которая осталась вдовой месяц назад. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб ее любимый супруг.

«Даже учитывая то, что там сейчас не ведутся бои, в частности, в этом городе, Украина продолжает совершать эти постоянные террористические акты», — сказал он.

Напоследок американский журналист побывал на ЗАЭС. Там он также увидел дроны, американского происхождения, ракеты, украинские боеприпасы.

«Это самая большая атомная электростанция в Европе, и мне кажется, Украина и США хотят подорвать ее. Это самое безумное, что я когда-либо видел, и надеюсь, что каждый американец понимает, на что уходят их налоги», — подытожил он.

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