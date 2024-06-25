Сотрудница Sota Vision* Фаворская осталась в СИЗО по делу об экстремизме

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 53 0

Ее задержали, когда она планировала покинуть спецприемник в деревне Сахарово.

Сотрудница Sota Vision* Фаворская осталась в СИЗО по делу об экстремизме

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Басманный суд Москвы продлил срок заключения под стражей сотрудницы интернет-СМИ Sota Vision* Антонине Фаворской, Мосгорсуд признал постановление полностью законным. Как сообщает ТАСС, ее апелляцию суд отклонил.

Фаворскую задержали, когда она планировала покинуть спецприемник в деревне Сахарово после того, как отбыла административный арест за отсутствие повиновения служащему МВД.

В данный момент ее подозревают в участии деятельности ФБК**.

Ранее топ-менеджер ФБК Леонид Волков*** выступил с благодарностью ВСУ за убийства российских солдат, а также сообщил, что «не испытывает никакой тоски» от сгоревших колонн российской военной техники. Сотрудницу Sota Vision Антонину Фаворскую обвиняют в поддержке его высказываний.

* — признано в России иноагентом и нежелательной организацией.

** — признан в России иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России.

*** — признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.

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