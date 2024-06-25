«Шла и плакала»: какой город РФ способен растрогать Нонну Гришаеву до слез

Актрису привлекает это неземное место своей архитектурой.

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева призналась 5-tv.ru в большой любви к Северной столице России — Санкт-Петербургу. Для актрисы это особенное место, которое восхищает и трогает за живое своей невероятной архитектурой.

«Петербург люблю за его невероятную архитектуру. Я понимаю, что я не оригинальна, но что поделать. Люди со всего мира приезжают, чтобы увидеть эту архитектуру», — воодушевленно подчеркнула Гришаева.

Архитектура занимает особое место в сердце артистки. Недавно она посещала Кубу, где также смогла насладиться удивительными сооружениями, которые осыпались буквально на глазах. Это зрелище, когда ты буквально становишься частью истории, способно растрогать до слез Гришаеву.

«Я очень хорошо помню, когда 30 лет назад я в первый раз приехала в Петербург. Был конкурс „Петербургский ангажемент“, где я принимала участие. Я шла по улицам, я видела, как камни просто падают. Я шла и плакала, потому что я одесская девочка. Я выросла в очень красивом городе», — поделилась воспоминаниями знаменитость.

С самого детства Нонна Гришаева ценит архитектуру. Она была очень счастлива, когда вновь посетила Северную столицу примерно через 15 лет и увидела, как город восстанавливается и сколько зданий отреставрировано. По словам актрисы, ее душа поистине радовалась за Санкт-Петербург.

В любимом городе Гришаева бывает практически каждый месяц, так как выступает на сцене петербургского театра ТЮЗ имени А. А. Брянцева в мюзикле «Обыкновенное чудо».

Полное интервью с Нонной Гришаевой смотрите в рамках спецпроекта 5-tv.ru в Дзен.

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