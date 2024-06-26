Путин обсудил с Сальдо развитие Херсонской области

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Президент озвучил губернатору основные задачи региона.

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Херсонскую область в этом году ждет хороший урожай зерновых. Уборочная кампания там уже стартовала. Об этом во время встречи в Кремле Владимиру Путину доложил губернатор региона. По словам Владимира Сальдо, урожайность могла быть еще больше, но год назад украинские боевики нанесли ракетные удары и разрушили Каховскую ГЭС. Эта атака отразилась на сельском хозяйстве.

«Воды не хватает, да?» — спросил Путин.

«Воды не хватает. Была бы вода, было бы больше урожайности. Так, комбайны только уже сейчас начали работу. Почти 2300 автомобилей, 1300 тракторов еще занимаются, большое количество топлива есть. Спасибо, завезли все. Поэтому надеемся, что морозы по нам не ударили и поэтому посевы все сохранились, поэтому в корзину общую России добавим большой достаточно урожай», — сказал Сальдо.

«У вас как раз по линии развития сельского хозяйства запланированы определенные инвестпроекты, да?» — поинтересовался затем президент.

«Да, это хранилища для зерна, элеваторное хозяйство, логистические центры по хранению овощей и фруктов, их много тоже у нас», — ответил глава Херсонской области.

Президент озвучил задачи, которые необходимо оперативно решать в Херсонской области. В первую очередь — это организация газо- и электроснабжения, строительство жилья и дорог. Владимир Сальдо рассказал, что сейчас этим вопросам в регионе уделяют большое внимание. В этом году уже перевыполнен план по восстановлению дорожной сети.

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