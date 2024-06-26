«Планетный убийца»: астероид размером с Эверест приблизится к Земле

Несмотря на свой внушительный размер, космическое тело все равно будет находится от нашей планеты в 17 раз дальше, чем Луна.

Огромный астероид приблизится к Земле 27 июня. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Он пройдет на расстоянии четыре миллиона миль от нашей планеты. Это минимальная дистанция за последний век.

«2011 UL21 классифицируется как „планетный убийца“, который способен нанести ущерб в континентальном масштабе и создать при ударе достаточно „мусора“, чтобы вызвать значительные изменения климата», — сказано в сообщении.

Ученые считают, что следующий визит астероида-гиганта произойдет лишь в 2089 году. Отмечается, что, по расчетам, он достигнет точки в два раза ближе, чем нынешняя. Однако бояться не стоит — еще минимум тысячелетие космическое тело не столкнется с Землей.

Примечательно, что этот астероид больше, чем 99% тех тел, что приближаются к Земле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астроном объяснил происхождение таинственной вспышки над Хабаровском.