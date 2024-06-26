Умер заслуженный тренер СССР Виталий Ерфилов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 109 0

С командой «Динамо» он дважды завоевывал бронзу в чемпионате страны по хоккею.

Умер заслуженный тренер СССР Виталий Ерфилов

Фото: dynamo.ru

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Заслуженный тренер СССР, наставник московского хоккейного клуба «Динамо» Виталий Ерфилов умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте команды. Причины смерти пока что не раскрываются.

В 1969 году Виталий Ерфилов стал старшим тренером хоккейного клуба «Олимпий». Там под его руководством выступали Владимир Мышкин, Виктор Вахрушев, Сергей Мальцев и Владимир Крикунов. Много лет он отдал работе в юниорской сборной СССР.

Карьеру в «Динамо» Ерфилов начал в 1981 году в должности тренера вратарей. С командой он дважды завоевывал бронзу в чемпионате страны. В 1982 он вместе с коллективом занял третье место в европейском первенстве. Тренер покинул «Динамо» в 1983 году и продолжил учить вратарей в специальных спортивных школах.

«Хоккейный клуб „Динамо“ (Москва) соболезнует родным и близким Виталия Георгиевича. Светлая память!» — сообщили на сайте клуба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла легендарная 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева.

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