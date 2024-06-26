Три человека погибли в результате обстрела Донецка

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибли три человека и ранены девять, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с обстановкой в городе после происшествия.

«В Куйбышевском районе Донецка при обстреле из РСЗО погибли три человека: женщина 1987 года рождения и мужчина 1957 года рождения; также сотрудник автозаправочной станции мужчина 1996 года рождения», — написал Пушилин.

Ранены там шесть человек, среди которых один несовершеннолетний. Кроме того, в Петровском районе пострадала целая семья. Всем раненым была оказана необходимая медицинская помощь.

Помимо этого в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки повреждены шесть жилых домовладений, пострадала автомобильная заправка и котельная.

«Совершено 16 обстрелов, выпущено 39 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа», — добавил Пушилин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах экспертиз по крушению Ил-76 с пленными ВСУ.