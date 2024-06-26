Эдди Мерфи рассказал о работе над мультфильмом «Шрек 5»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Всех любителей великана-людоеда и его друга Осла будет ожидать не только новый фильм, но и кое-что еще.

Эдди Мерфи рассказал о работе над мультфильмом «Шрек 5»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

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Американский актер Эдди Мерфи признался — пять месяцев назад стартовали съемки мультфильма «Шрек 5». Он выйдет на экраны уже в следующем году. А помимо него создатели мультфильма решили сделать отдельную карину про Осла.

«Я записал первый блок, и мы будем работать над ним в этом году, мы его закончим. На экраны выйдет еще один „Шрек“, и у Осла будет свой собственный фильм. Думаю, „Шрек 5“ выйдет в 2025 году, а в следующем году мы сделаем историю Ослика», — рассказал Мерфи в интервью изданию Daily Mail.

Идея снять отдельную историю про Осла основателю и генеральному директору американской анимационной компании Illumination Крису Меледандри показалась весьма перспективной и интересной. Он был в диком восторге, прочитав комментарии Мерфи о том, что будет работать над спин-оффом «Ослика».

Впервые фильм вышел в 2001-м и оказался новаторским для киноиндустрии нулевых. Он собрал более 480 миллионов долларов при бюджете в 60 миллионов. Тогда он получил «Оскар» как лучший анимационный фильм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Шрек изменил мир анимации.

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