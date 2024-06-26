Головной мост: БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах
БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
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Поможет ли BRICS Bridge проводить платежи на фоне новых санкций ЕС против российского аналога SWIFT?
БРИКС готовит платформу для расчетов в нацвалютах, в том числе цифровых! Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
Как отмечает издание, банки международного объединения сейчас зачастую перестраховываются и отказываются проводить платежи российских компаний.
Система позволит выполнять транзакции между странами напрямую и снизит влияние западных санкций. Цифровые национальные валюты сейчас используют многие страны.
Россия планирует запустить цифровой рубль в оборот со следующего года. Он станет третьей формой денег, вдобавок к наличным и безналичным.
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