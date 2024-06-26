Головной мост: БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах

Эфирная новость 60 0

БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
БРИКС

Поможет ли BRICS Bridge проводить платежи на фоне новых санкций ЕС против российского аналога SWIFT?

БРИКС готовит платформу для расчетов в нацвалютах, в том числе цифровых! Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.

Как отмечает издание, банки международного объединения сейчас зачастую перестраховываются и отказываются проводить платежи российских компаний.

Система позволит выполнять транзакции между странами напрямую и снизит влияние западных санкций. Цифровые национальные валюты сейчас используют многие страны.

Россия планирует запустить цифровой рубль в оборот со следующего года. Он станет третьей формой денег, вдобавок к наличным и безналичным.

Тема:
БРИКС
23 июн
Мэр Коньи в Турции высказал мнение о Казани и форуме городов БРИКС+
23 июн
Сразу две команды: российская гимнастика расширила свои границы на играх БРИКС
22 июн
Дегтярев и участники Игр БРИКС возложили цветы к мемориалу в Казани
22 июн
Индия и Россия договорились о порядке взаимного направления войск
22 июн
Каналы связи Игр БРИКС подверглись DDoS-атаке
21 июн
«Сильный противовес G7»: в США обеспокоились расширением БРИКС
21 июн
Делегат от Марокко поприветствовал создание Ассоциации городов БРИКС+
21 июн
В Казани в рамках форума городов стран БРИКС+ рассказали о программе здорового питания
21 июн
Делегат от Бразилии назвал БРИКС+ будущим мира
21 июн
«БРИКС — это путь вперед»: какие новые возможности объединение дает странам
+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака