Сменил имя? Кем был водитель BMW, вылетевшей с парковки ТЦ в Краснодаре

Автомобиль накануне разогнался и упал с высоты трех этажей, семья погибла.

Водитель автомобиля BMW, который вылетел с парковки торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Галерея» в Краснодаре, мог сменить имя. Такие данные следуют из регистрационных документов погибшего, с ними ознакомился 5-tv.ru.

В частности, согласно Идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), погибшего мужчину Аракельяна Рафаэля Рубеновича прежде звали Бутенко Роман Захарович. Эти два имени указываются в документах.

Помимо этого, стало известно, что на ИНН водителя в Краснодаре зарегистрирован центр восстановления личности «Высота», в котором специалисты лечат пациентов от наркомании, алкоголизма и игромании.

Ранее 5-tv.ru писал, что 25 июня в Краснодаре семья из трех человек погибла при падении машины с парковки ТЦ в Краснодаре. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как легковушка разгоняется и пробивает ограждение. Машина пролетела три этажа и перевернулась.

В салоне находились женщина и ребенок, за рулем был глава семейства. Предварительно, он не справился с управлением.

СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю в Telegram-канале сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью по статье «Убийство двух или более лиц». Правоохранители продожают устанавливать все обстоятельства инцидента.