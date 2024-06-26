Сменил имя? Кем был водитель BMW, вылетевшей с парковки ТЦ в Краснодаре

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 955 0

Водитель вылетевшей с парковки в Краснодаре машины мог сменить имя

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Автомобиль накануне разогнался и упал с высоты трех этажей, семья погибла.

Водитель автомобиля BMW, который вылетел с парковки торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Галерея» в Краснодаре, мог сменить имя. Такие данные следуют из регистрационных документов погибшего, с ними ознакомился 5-tv.ru.

В частности, согласно Идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН), погибшего мужчину Аракельяна Рафаэля Рубеновича прежде звали Бутенко Роман Захарович. Эти два имени указываются в документах.

Помимо этого, стало известно, что на ИНН водителя в Краснодаре зарегистрирован центр восстановления личности «Высота», в котором специалисты лечат пациентов от наркомании, алкоголизма и игромании.

Ранее 5-tv.ru писал, что 25 июня в Краснодаре семья из трех человек погибла при падении машины с парковки ТЦ в Краснодаре. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как легковушка разгоняется и пробивает ограждение. Машина пролетела три этажа и перевернулась.

В салоне находились женщина и ребенок, за рулем был глава семейства. Предварительно, он не справился с управлением.

СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю в Telegram-канале сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью по статье «Убийство двух или более лиц». Правоохранители продожают устанавливать все обстоятельства инцидента.

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