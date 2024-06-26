Суд зарегистрировал административный протокол на Смольянинова*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 50 0

Актер нарушил порядок деятельности иноагента.

Суд зарегистрировал административный протокол на Смольянинова*

Фото: © РИА Новости / Татьяна Дорогутина

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Черемушкинский суд столицы зарегистрировал административный протокол на актера Артура Смольянинова*, он привлечен за нарушение деятельности иноагента. Соответствующая информация появилась на сайте суда. Что конкретно стало основанием, неизвестно.

Серьезные проблемы у некогда известного актера начались, когда его разыграли известные пранкеры Вован и Лексус.

В разговоре они представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, и Смольянинов не на шутку разошелся — он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Правда, дальше слов дело не пошло, смелости отправиться на СВО у него не хватило.

А в 2023 году финансово помогать ВСУ призывал Иван Жданов — директор ФБК**. Его высказывания расцениваются в качестве призывов к финансированию армии государства, находящегося в стадии вооруженного конфликта с Россией.

* — признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов.

** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

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