Поступление в вуз в 2024 году: правила, сроки и льготы

Подавать документы на поступление по программам бакалавриата и специалитета в этом году можно с 20 июня.

В 2024 году общее количество поступающих в вузы России может превысить один миллион человек. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Подавать документы на поступление по программам бакалавриата и специалитета в этом году можно с 20 июня. Приемная комиссия завершит прием заявлений 25 июля.

В 2024 году был расширен список индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные баллы. Теперь их могут начислить за золотую и серебряную медали. Также баллы добавят за статус чемпиона России и победителя Кубка России.

Изменен в 2024 году и перечень лиц, которые могут поступить по отдельной квоте. В новый перечень включили:

Героев РФ, кавалеров трех орденов Мужества;

Детей медицинских работников, которые погибли из-за COVID-19;

Детей участников спецоперации, погибших в зоне боевых действий или получивших увечье;

Детей участников спецоперации, награжденных тремя орденами Мужества или имеющих звание Героя РФ.

С 2024 года студент может заключить договор на целевое обучение на специальной платформе «Работа России».

В 2024 году российские вузы выделили 621 тысячу бюджетных мест, из них около 30 тысяч подготовлено для абитуриентов из новых регионов страны.