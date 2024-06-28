Белоусов потребовал оперативно реагировать на провокации США над Черным морем

Министр обороны России поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на американские провокации над Черным морем. Андрей Белоусов заявил, что возросла интенсивность полетов стратегических беспилотников США в этом регионе. Они ведут разведку и целеуказание оружию, поставляемому ВСУ западными странами, для нанесения ударов по российским объектам.

Такие полеты повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, а это увеличивает риск прямой конфронтации НАТО с Россией. В нашем Минобороны заявили, что ответственность за это будут нести страны альянса.

В то же время наши военные круглосуточно защищают российское небо от украинских ударных беспилотников. За ночь средства ПВО сбили 25 дронов над территорией Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.