Белоусов потребовал оперативно реагировать на провокации США над Черным морем

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В этом регионе возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Министр обороны России поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на американские провокации над Черным морем. Андрей Белоусов заявил, что возросла интенсивность полетов стратегических беспилотников США в этом регионе. Они ведут разведку и целеуказание оружию, поставляемому ВСУ западными странами, для нанесения ударов по российским объектам.

Такие полеты повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, а это увеличивает риск прямой конфронтации НАТО с Россией. В нашем Минобороны заявили, что ответственность за это будут нести страны альянса.

В то же время наши военные круглосуточно защищают российское небо от украинских ударных беспилотников. За ночь средства ПВО сбили 25 дронов над территорией Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Тема:
Спецоперация
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