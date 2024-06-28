Конец льготной ипотеки и подорожание алкоголя: что изменится в России с 1 июля

В силу вступят ряд новых законов.

Ряд важных изменений ожидает россиян с 1 июля. Одна из важнейших новостей для рынка недвижимости — завершение действия льготной ипотеки. Чтобы успеть оформить кредит на покупку квартиры под 8% годовых, остается буквально два дня. Дальше субсидии останутся только по Семейной госпрограмме, ее продлили до 2030 года.

Еще в июле станет проще вернуть деньги, похищенные мошенниками. Благодаря новому закону банки получат дополнительные полномочия и смогут проводить двойную проверку транзакций. Если клиент подаст заявление с просьбой вернуть деньги, банк будет обязан возместить украденную злоумышленниками сумму, но только в том случае, если счет, на который перевели средства, есть в специальной базе Центробанка и связан мошенниками.

Вырастут с начала месяца цены на крепкий алкоголь. Повысят минимальную розничную стоимость напитков, а также минимальную оптовую и отпускную цены. Например, розничная стоимость бутылки коньяка составит 556 рублей, водки — 300, бренди — более 400.