Конец льготной ипотеки и подорожание алкоголя: что изменится в России с 1 июля

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С 1 июля в России закончится льготная ипотека и подорожает крепкий алкоголь

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В силу вступят ряд новых законов.

Ряд важных изменений ожидает россиян с 1 июля. Одна из важнейших новостей для рынка недвижимости — завершение действия льготной ипотеки. Чтобы успеть оформить кредит на покупку квартиры под 8% годовых, остается буквально два дня. Дальше субсидии останутся только по Семейной госпрограмме, ее продлили до 2030 года.

Еще в июле станет проще вернуть деньги, похищенные мошенниками. Благодаря новому закону банки получат дополнительные полномочия и смогут проводить двойную проверку транзакций. Если клиент подаст заявление с просьбой вернуть деньги, банк будет обязан возместить украденную злоумышленниками сумму, но только в том случае, если счет, на который перевели средства, есть в специальной базе Центробанка и связан мошенниками.

Вырастут с начала месяца цены на крепкий алкоголь. Повысят минимальную розничную стоимость напитков, а также минимальную оптовую и отпускную цены. Например, розничная стоимость бутылки коньяка составит 556 рублей, водки — 300, бренди — более 400.

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