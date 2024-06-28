Уехавшая на Украину Мария Максакова* не оплатила долги в России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 31 0

Оперная певица должна стране больше полумиллиона рублей.

Уехавшая на Украину Мария Максакова* не оплатила долги в России

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Оперная певица и экс-депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова* не оплатила свои долги в России перед тем, как уехать на Украину. По данным Федеральной налоговой службы, она должна стране 532 тысячи рублей.

Скандально известная певица уехала на Украину в мае 2022 года. Она неоднократно призывала к финансированию ВСУ, а также выступала с экстремистскими заявлениями о свержении государственной власти Российской Федерации.

Ранее с похожими заявлениями, которые дискредитировали российскую армию и власть, выступал и Иван Жданов** — директор ФБК*. На платформе YouTube он заявил, что нужно финансово помогать Украине, в частности ВСУ и украинским благотворительным организациям.

* — признана иноагентом в РФ.

** — признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

*** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

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