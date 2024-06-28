Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке о ситуации в зоне спецоперации.

Бойцы также нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего противник лишился за неделю (с 22 по 28 июня) до 4410 боевиков, двух танков, восьми боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США.

«Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы „Анклав“, „Буковель“ и 25 полевых складов боеприпасов», — добавил Конашенков.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар с применением аэробаллистической гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре Украины.