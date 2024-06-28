Компенсация каждый месяц: Путин подписал указ о выплатах участникам спецоперации

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Путин подписал указ о ежемесячных выплатах участникам СВО по контракту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Также она будет положена тем, кто выведен из состава воинских частей, находится на лечении или в отпуске.

Военные-контрактники, которые участвуют в спецоперации, будут получать ежемесячную компенсацию. Указ об этом сегодня подписал Владимир Путин.

Речь идет о тех, кто уже проходил военную службу или службу в органах внутренних дел и вышел на пенсию по выслуге лет.

По закону пенсионные выплаты перестают начисляться, как только заключается контракт с Минобороны России. Но теперь с 1 июля всю сумму бойцы станут получать в полном объеме. Также компенсация будет положена тем, кто выведен из состава воинских частей, находящихся на лечении или в отпуске.

Тема:
Спецоперация
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