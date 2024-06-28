«Не хочется яркости»: Решетова сменила имидж на фоне скандала с мужем Алсу

Девушка решила последовать тренду на натуральность.

Известная модель Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, решила преобразиться на фоне громкого скандала с популярной певицей Алсу и ее мужем. Девушка, по мнению поклонников и словам самой исполнительницы, «разлучила» знаменитость с исполнительницу с Яном Абрамовым.

Чтобы избавиться от прежнего образа, блогер захотела сменить имидж, о чем рассказала в личном блоге.

Instagram* / volkonskaya.reshetova

Слухи о том, что Абрамов предпочел любимой жене, с которой прожил около 18 лет, ее «копию», появились еще в прошлом году. Однако сейчас, когда Алсу наконец подала на развод с мужем, разговоры начались вновь.

Решетова очень походит на знаменитую певицу, неоднократно отмечала аудитория. Возможно, именно поэтому модель решилась на изменения. Она вышла на связь с поклонниками и сообщила, что теперь хочет выглядеть максимально естественно, отказываясь от яркого макияжа, наращенных волос и вульгарных образов.

«Привет натуральным волосам. Наконец-то. Многие заметили, что уже какой-то период я нахожусь в гармонии с собой, что не хочется добавлять дополнительной яркости образу», — написала на своей странице в социальной сети Решетова.

Сейчас комфортнее всего она чувствует себя в спортивной, простой одежде.

Впрочем, официально никто не признавался, что роман между Решетовой и Абрамовым был. Но комментарии Алсу будто косвенно дают намек на то, что это правда.

Бывшая Тимати, к слову, на фоне новости о разводе Алсу в соцсети рассказала о своем отношении к интрижкам с женатыми мужчинами. По ее словам, она бы сейчас на такое не пошла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самбурская упрекнула Решетову из-за романа с мужем Алсу.

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