Решил вернуться? Валерий Леонтьев тайно прилетел в Москву

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 87 0

Артист Валерий Леонтьев прилетел из Майами в Москву на корпоратив

Решил вернуться? Валерий Леонтьев тайно прилетел в Москву

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Артист с 2020 года живет в Майами, зачем он приехал в Россию?

Народный артист РФ Валерий Леонтьев тайно вернулся в Россию после завершения своей карьеры. Он выступил на корпоративе вместе с Николаем Басковым.

Для частных выступлений за большие гонорары Леонтьев всегда открыт, а учитывая, что там был и другой знаменитый российский певец, организатор мероприятия мог себе это позволить.

Хоть артисту и 75 лет, он продолжает поражать поклонников своей отличной формой и, кажется, что возраст обошел его стороной. На сцене он энергично двигался под свои хиты «Дельтаплан», «Казанова» и другие.

Точная цифра его заработка не разглашается, но, очевидно, не малая, раз ему оплатили перелет из Майами в Москву. Однако его появление в России хоть и вызвало бурную реакцию среди его поклонников, нашлись и те, кто был недоволен, что артист живет в США и приезжает в РФ на заработки.

Валерий Леонтьев объявил в этом году о завершении своей музыкальной карьеры в собственный день рождения — 18 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как живет певец Валерий Леонтьев в США.

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