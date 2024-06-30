Тормозит и не работает? Как сэкономить память на смартфоне

Большое количество файлов на телефоне снижает его производительность. Как от этого избавиться?

Большое количество приложений и фотографий негативно сказывается на производительности телефона. Как избежать дефицита памяти на своем гаджете — рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, основной причиной недостатка памяти является хранение видео и снимков в высоком качестве. Освободить место поможет изменение разрешения файлов и регулярное избавление от ненужных материалов.

«Если вы не хотите удалять файлы, использование облачных хранилищ может стать для вас эффективным инструментом для экономии памяти на устройстве», — сказал Шарков.

Если настроить автоматическое сохранение любых файлов в облаке, то они не будут нагружать телефон, ими можно будет воспользоваться в любой момент.

Кроме того, для улучшения производительности гаджета, необходимо ежедневно чистить кэш приложений или отключить автозагрузку файлов через настройки.

«Также существует кэш в браузерах — это копии контента, который вы посмотрели в интернете. Кэш помогает экономить время на открытие сайтов: если страница, которую вы смотрите, уже есть в кэше, браузер мгновенно откроет ее», — подчеркнул Шарков.

Поэтому желательно удалить всю историю в браузере, а также настроить автоматическое очистку.

Сохранить память помогут приложения-клиннеры. Программы позволяют выявить габаритные и ненужные файлы, чтобы избавиться от них.

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