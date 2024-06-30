Появились первые кадры с Канье Уэстом в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 128 0

Рэпер прибыл в столицу России на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому.

Фото, видео: www.globallookpress.com / AUG/face to face; 5-tv.ru

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Рэпер Канье Уэст прибыл в Москву, его удалось снять на видео. Кадры публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как Уэст стоит возле отеля «в самом сердце столицы» и общается с людьми.

Прежде рэпер сам подтвердил, что находится в России. В социальных сетях написал такую фразу: «Привет, Москва».

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Канье Уэст приехал в Россию на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому.

В этом году Гоша Рубчинский и Канье Уэст выпустили совместную коллаборацию под названием «Черные псы». Их общение не закончилось на совместном сотрудничестве. Американский рэпер не раз называл дизайнера другом. Известно, что Рубчинский также делал эскиз для татуировки исполнителя.

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