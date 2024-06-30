Никакой «соломы»! Как защитить волосы в жару

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Трихолог Марченко: летом необходимо наносить на волосы солнцезащитные средства

Никакой «соломы»! Как защитить волосы в жару

Фото: www.globallookpress.com / Mari Barlow

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какие средства для шевелюры просто необходимы летом, а какие лучше избегать?

Летом могут страдать волосы из-за воздействия солнца, низкой влажности и высокой температуры. Как помочь сохранить красоту шевелюры — рассказала врач-дерматокосметолог, трихолог Ольга Марченко порталу «Доктор Питер».

Чтобы защитить волосы, необходимо их скрывать от солнца головным убором. Также летом лучше избегать чистых масел. Они только усилят влияние солнца.

По словам Марченко, желательно пользоваться солнцезащитными средствами для волос. Они покрывают их специальной пленкой, которая не позволяет солнечным лучам нанести вред. Особенно это касается тех, кто делал окрашивание, укладки или у кого имеется седина.

Кроме того, в летний период лучше выбирать увлажняющие и успокаивающие шампуни. Однако перед применением стоит ознакомиться с составом. Там не должно быть больше количество витамина А (ретинолом). Он только травмирует волосы.

Защитить голову помогут маски, они должны содержать силикон или диметикон.

Еще одним способом восстановить здоровье волос будут сезонные фрукты и овощи. В них находятся те вещества, которые необходимы для поддержания красоты шевелюры.

«Отдых, обилие фруктов и овощей, свежие орехи, активный спорт как нельзя кстати могут прийти нам на помощь», — подчеркнула специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что реакция организма на стресс может спровоцировать облысение.

+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.75
0.79 92.42
1.43
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

15:40
«Трагедия для ВСУ»: какое преимущество ВС РФ дает освобождение Спорного
15:28
Никакой «соломы»! Как защитить волосы в жару
15:18
Собянин: суда от речных вокзалов Москвы идут почти до 50 городов России
15:00
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 2024 года
14:56
Роскомнадзор заблокировал сайт книжный сайт BAbook, созданный Борисом Акуниным*
14:43
Умер гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков

Сейчас читают

«Привет, Москва»: к кому Канье Уэст приехал в Россию
Боевики ВСУ ударили по городу Ясиноватая в ДНР из РСЗО HIMARS
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака