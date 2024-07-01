«На сцене умру»: певец Найк Борзов сделал шокирующее заявление

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Певец Найк Борзов не намерен завершать музыкальную карьеру

«На сцене умру»: певец Найк Борзов сделал шокирующее заявление

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Выступая на фестивале, музыкант удивил своих фанатов.

Известный российский рокер Найк Борзов не планирует завершать музыкальную карьеру. Об этом он заявил журналистам NEWS.ru. При этом выразился артист настолько прямолинейно, что только напугал своих поклонников.

«Я не думаю о таких вещах. Надеюсь, я прям на сцене умру», — уточнил Борзов.

Найк Борзов начал музыкальную карьеру еще в советское время. Он стал известен как основатель панк-команды «Инфекция», но еще большую популярность обрел, выступая один. С 1992 года Борзов выпустил десять студийных альбомов. На рубеже 1990-х и начала 2000-х годов певца называли главным амбассадором инди-рока в России. Кроме того, Найк Борзов запомнился своим поклонникам благодаря работе над записью аудиоверсии культового произведения Хантера С. Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе».

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов сократил количество гастролей.

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