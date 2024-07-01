Депутат Драпеко: Канье Уэст может получить российское гражданство

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

Заместитель председателя Госдумы по культуре не видит причин отказать в выдаче нового паспорта популярному артисту.

Депутат Драпеко: Канье Уэст может получить российское гражданство

Фото: www.globallookpress.com / SMG

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Депутат Елена Драпеко, занимающая должность заместителя председателя Государственной думы по культуре, уверена, что американский рэпер Канье Уэст может получить российское гражданство. Об этом парламентарий рассказала в эфире «Говорит Москва».

От музыканта требуется только попросить российский паспорт и доказать, что он является другом нашей страны.

«Если он попросит, будут рассматривать. Если он, действительно, хорошо относится к нашей стране, почему нет?» — уточнила Елена Драпеко в беседе с журналистом радиостанции.

Канье Уэст прибыл в Россию 30 июня на день рождения своего приятеля и креативного директора компании Yeezy дизайнера Гоши Рубчинского. Известно, что артист, будучи в столице, успел покататься на яхте и пообедать в ресторане.

Ранее 5-tv.ru писал, что концерт американского рэпера все же может состояться в Москве. Продюсер Яна Рудковская заявила, что по ее информации Канье Уэст с командой планировал посетить «Лужники».

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Депутат Драпеко: Канье Уэст может получить российское гражданство

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