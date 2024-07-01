В Госдуме предложили ввести контроль за формированием стоимости жилья

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Наличие такой статистики покажет разницу цены на этапе строительства и продажи квартир.

В Госдуме предложили ввести контроль за формированием стоимости жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ КОНЬКОВ

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести контроль за формированием стоимости жилья. Идею поддержали Минэкономразвития и Росстат, сообщили «Известия».

Так, статистику стоимости жилья Росстат прекратил вести два года назад. Раньше этот показатель складывался на основании сведений о введенной в отчетном периоде площади помещений отдельно стоящих многоквартирных домов. Без каких-либо пристроек, надстроек, встроенных помещений и индивидуальных домов.

«В настоящее время такие многоквартирные дома строятся редко, что приводит к отсутствию сведений для расчета показателя по целому ряду субъектов на протяжении длительного периода», — отметили в Росстате.

Благодаря такой статистике будет видна разница цены на этапе строительства и продажи жилья. Возможно, как заявил Чернышов, это не будет прямым инструментом контроля, но точно может стать сдерживающим фактором для роста стоимости.

«Чем больше данных скрыто, тем непрозрачнее рынок», — пояснил Чернышов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент* Украины Владимир Зеленский оставил свой народ без жилья и работы.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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