Во Франции после первого тура парламентских выборов начались масштабные протесты

После первого тура выборов в парламент во Франции начались масштабные протесты. На улицах Лиона митингующие уже разгромили магазины и подожгли мусорные баки, сообщил портал Actu Lyon.

«Протестующие разгромили магазин мобильного оператора в районе Круа-Рус в Лионе. Уровень насилия усиливается», — отметили журналисты портала.

О пострадавших или задержанных информации пока не нет. Митинги также проходят в Париже и в Нанте. Некоторые забрались на монумент в центре площади в столице, размахивая флагами Палестины и ЮАР, а также плакатами «против фашизма» и «против крайне правых». Несколько человек оставили надписи на памятнике при помощи баллончика с краской.

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции накануне. Партия «Национальное объединение» набрала 34,2% голосов. Сторонники Марин Ле Пен заняли лидирующие позиции. Второе место с 29,1% голосов занял левый «Новый народный фронт». Третьим местом пришлось довольствоваться коалиции действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Она набрала 21,5% голосов.

Еще до оглашения неутешительных результатов Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому объединению», которое могло бы стать действенным противовесом блоку Ле Пен — об этом писали французские газеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, удастся ли партии Макрона объединиться против правых на выборах.