СБУ сообщила о попытке госпереворота на Украине

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 110 0

Задержанные хотели захватить здание Верховной Рады и заблокировать его работу.

СБУ сообщила о попытке госпереворота на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

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Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила попытку госпереворота в стране. Оперативники задержали группу «общественных активистов и провокаторов», готовивших беспорядки в Киеве, в том числе захват Верховной рады. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского ведомства.

«Под видом проведения так называемого „вече“ злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины», — говорится в сообщении.

Они собирались распространять информацию о беспорядках через украинские и иностранные информресурсы, чтобы привлечь больше людей.

Главой заговорщиков был соучредитель одной из общественных организаций, которая «еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями».

В домах задержанных обнаружили оружие, боеприпасы и остальные вещи, которые они собирались использовать. Их заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ впервые показали внутреннее устройство ракеты ATACMS.

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