По местам боевой славы: Матвиенко встретилась с участниками проекта «Поезд памяти»

Большая часть маршрута у ребят — уже позади.

Отправиться в путешествие на «Поезде памяти» в следующем году смогут школьники из 15 республик. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками проекта. Состоялась она в подмосковном парке «Патриот».

Большая часть маршрута — уже позади. Школьники побывали в Волгограде и других знаковых городах. Завершится поездка в эту пятницу. Матвиенко отметила, что проект уникален тем, что дарит яркие впечатления и эмоции.

«Конечно же, можно читать книги о ВОВ, смотреть фильмы, но ничто не заменит вот той эмоции, того сердечного восприятия, когда ты находишься на местах великих побед. И, конечно же, я уверена, что каждый из вас в сердце сохранит это путешествие. Это и память о нашей общей истории, наших традициях, культуре», — отметила она.

И это уже третий «Поезд памяти». Идея зародилась в 2021 году. Проект реализуют под эгидой Союзного государства, при поддержке двух президентов.