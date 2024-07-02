Обмен опытом: генпрокурор Краснов и министр юстиции ЦАР обсудили сотрудничество ведомств

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Генпрокурор Краснов и министр юстиции ЦАР обсудили сотрудничество ведомств

Фото, видео: Генеральная прокуратура Российской Федерации / epp.genproc.gov.ru; 5-tv.ru

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Был подписан меморандум о взаимном обмене опытом.

Российская Генпрокуратура расширяет международное сотрудничество. Глава ведомства Игорь Краснов сегодня встретился в Москве с министром юстиции Центрально-африканской республики (ЦАР). Они подписали меморандум о сотрудничестве. Особое внимание было уделено взаимному обмену опытом и обучению специалистов.

«Я уверен, что сегодня мы с вами заложим крепкую основу для взаимодействия в правоохранительной сфере между нашими государствами. Меморандум, который мы сегодня с вами подпишем, станет
основой для нашего взаимодействия по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Кроме того, послужит правовым основанием для обучения и профессиональной подготовки прокурорских работников Центрально-африканской республики на бесплатной основе в нашем университете», — отметил Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ.

Помимо этого, по предложению Игоря Краснова, в столице ЦАР планируют организовать специальные выездные лекции российских экспертов, среди актуальных тем — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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