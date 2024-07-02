Из Европы в Азию: БАМ готовится отметить полувековой юбилей

Развитие уникальной железнодорожной магистрали не останавливается и сегодня.

Полувековой юбилей готовится отметить важнейшая транспортная артерия страны. Речь, конечно, о Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Уникальная железнодорожная ветка проложена по территориям со сложным рельефом, в том числе в районах вечной мерзлоты.

Магистраль обеспечивает выход к Тихому океану, транзит грузов с Дальнего Востока и поставки в страны Азии. Сегодня этот стратегический путь динамично развивается. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера рассказал о прошлом и будущем легендарной дороги.

В конечной точке БАМа рельсы уходят в море, и в один транспортный узел соединяются автомобильные, железнодорожные и судовые пути.

Впрочем, здесь уверены, что от этой станции БАМ начинается: 49 тысяч тонн грузов ежегодно проходят магистраль в обоих направлениях. Ведь этот узел — российские ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион на Сахалин и Курилы.

«У нас два причала. Один сейчас на реконструкции находится. Работаем только одним причалом. Циркулирует у нас до Холмска три парома», — рассказывает начальник станции «Ванино» Юрий Пестряков.

Путями БАМа пользуются и иностранные компании — для отправки товаров из Европы в Азию и обратно. Именно на этом участке, где БАМ соединяется с Трансибом и Северным морским путем, так отчетливо видна логистическая роль России в мире. И с каждым годом грузовые потоки растут.

На БАМе сейчас идет большая стройка. На протяжении всей магистрали возводят транзитные комплексы. Это — особые логистические центры, где на нескольких линиях будут формироваться составы и ждать своей очереди на отправку локомотивы. Это серьезно увеличит всю пропускную способность Байкало-Амурской магистрали.

Уже запущены несколько мостов через реки, а поездами и переводами путей руководят компьютеры. Тянут современные строители БАМа вторую нитку путей.



Пожалуй, самая яркая иллюстрация 50-летней истории эксплуатации БАМа — старая ветка магистрали на промасленных шпалах и новая линия современной железной дороги.

Уже стоят высоковольтные опоры. Участок за участком, от одной станции к другой на железную дорогу приходит электричество — а это другой уровень перевозок.

«Мощностей провозных не хватает. В этом году мы должны выйти на итоговую реализацию указа президента РФ — строительством достичь 180 миллионов тонн, чтобы можно было вывести на Восток. Работа ведется под постоянным движением. В этом большая сложность, и сложный баланс между строительством и перевозкой нам приходится постоянно искать», — говорит председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

На смену старым тепловозам приходят современные электропоезда. В депо «Амурская» обслуживают и те, и другие.

«Сегодня мы способны разобрать локомотив до нуля и собрать его по винтикам, по косточкам», — отмечает начальник сервисного локомотиворемонтного депо «Амурская» Дмитрий Приятнов.

Каждый локомотив — товар штучный, «с характером». До сих пор, как премиальный автомобиль, часто собирается вручную.

Все думают, что сердце поезда — это дизельный двигатель. На самом деле это не так. Тягловый генератор способен вырабатывать просто колоссальные запасы энергии, за счет которых современный состав может пройти весь БАМ насквозь, не меняя локомотива.

Управлять им непросто. Во время обучения в центрах подготовки машинистов установлены виртуальные компьютерные симуляторы.

«Видео снято с реального локомотива, с реального поезда. Это участок Высокогорный — Комсомольск Сортировочный. В режиме реального времени отпускаем тормоз локомотива, и поезд придет в движение», — объясняет машинист-инструктор Александр Власенко.

БАМ в перспективе развития — это больше 150 тысяч рабочих мест и главный прикладной инструмент переориентирования российской экономики на Восток. Построенный полвека назад путь из Европы в Азию сегодня актуален как никогда.