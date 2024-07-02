Козырь в рукаве: чего ждать от поездки премьера Венгрии на Украину

Виктор Орбан проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Что в повестке?

Венгерский премьер-министр прибыл для переговоров на Украину. Накануне Венгрия стала председателем в Совете ЕС. Виктор Орбан проведет встречу с Зеленским. Главная тема — достижение мира.

Какие предложения Орбан привез в Киев и как Зеленскому приходится менять риторику, рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Из всех лидеров Евросоюза Орбан последним приезжает в Киев. С начала СВО это его первый визит на Украину. Значение встречи на Банковой не стоит преуменьшать. С июля Венгрия председательствует в Евросоюзе.

«Одна из задач нашего председательства — положить на стол конкретные мирные предложения по Украине. Мы, конечно, не решаем, а помогаем решению 27-ми премьер-министров», — заявил Орбан.

Будапешт для США сейчас — «терра инкогнита». Венгрия одна из немногих стран, что всегда выступала против поставок оружия Киеву и уж тем более ввода сухопутных войск альянса в зону конфликта, а также — против антироссийских санкций, что уже подорвали экономику самой же Европы.

«Орбан как председатель ЕС предложит свою повестку. Но против него будет почти весь Евросоюз, за исключением главы Словакии Фицо. Крупные игроки — такие как Франция, Германия, Италия — всегда выступали против его инициатив, в том числе и мирных», — отметил политолог, директор института истории развития российско-французских отношений Эммануэль Леруа.

На повестке — мирные переговоры с Россией, те самые, которые сперва Киеву запретили, а теперь вроде бы хотят разрешить. После провальных дебатов Байдена.

В последнем интервью Зеленский даже не упоминал свою формулу, и говорил не о выходе к границам 1991 года, а о том, что страна уже выиграет, если столица устоит — возможно, это подготовка общественного мнения к признанию победы России.

«Если Трамп победит, то на Украине как минимум будет прекращение огня. Приведет ли это к прочному миру — покажет время. Но так, как сейчас, не будет, это точно. И именно поэтому Европе необходимо быстро подготовиться к ситуации, что рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом», — подчеркнул Орбан.

Сам Трамп, правда в весьма обтекаемой форме, уже намекал на то, что Украина, заключив мир, должна пойти на территориальные уступки.

«Если б я находился у власти, все было бы предметом переговоров. Я думаю, что украинцы имеют право оставить себе большую часть того, что заслужили. И я думаю, что Россия на это согласилась бы. Просто нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — заявлял кандидат в президенты США Дональд Трамп.

На Банковой сигнал, судя по всему, услышали. Киев готов пойти на мировую при участии посредников. Одним из таких могла бы быть Венгрия. И здесь у Орбана есть дополнительный козырь в рукаве — не первый год он говорит о нарушении прав венгров, проживающих в Закарпатье на территории Украины.

Это — еще один рычаг для переговоров по потенциальному членству страны в ЕС и мирному соглашению, которое уж точно никак не вписываются в пресловутую формулу Зеленского.