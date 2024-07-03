Конгрессмен-демократ впервые призвал Байдена выйти из президентской гонки

Глава государства не смог достойно защитить свои многочисленные достижения на депатах и должен уйти, заявил политик.

Американский конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, призвавшим президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.

«Я надеялся, что дебаты дадут некоторый импульс для изменения ситуации. Но этого не произошло. Вместо того чтобы успокоить избирателей, президент не смог эффективно защитить свои многочисленные достижения», — цитирует Доггетта Texas Tribune.

Доггетт также заявил, что есть много людей, которые хотели бы сделать подобное заявление, но испугались, что это осложнит жизнь Байдену.

По мнению журналиста Такера Карлсона, демократы все же заменят своего кандидата на грядущих выборах президента.

«Вопрос лишь в том, когда уберут Байдена, и если демократы умные, то они сделают это немедленно», иронично заметил Карлсон.

При этом сам американский президент не оставляет попыток выбить из предвыборной гонки своего главного оппонента. Он раскритиковал решение Верховного суда, подтвердившее иммунитет Трампа от юридического преследования, в том числе по делу о штурме Капитолия. По словам Байдена, это опасный прецедент, подрывающий верховенство закона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Байден собственноручно поставил крест на своей карьере после дебатов с Трампом.