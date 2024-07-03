ВСУ дронами атаковали подстанцию Запорожской АЭС в Энергодаре, есть пострадавшие

ЗАЭС: восемь сотрудников пострадали из-за атаки ВСУ на подстанцию в Энергодаре
Фото: © РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Большая часть города осталась без света и воды.
Украинские боевики атаковали беспилотниками подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС, где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ЗАЭС.
«Сегодня была совершена атака ВСУ на подстанцию „Радуга“, где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Всех оперативно доставили к врачам. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней тяжести, а остальных — легкой.
При обстреле были повреждены оба трансформатора. Из-за атаки нарушилась штатная схема энергоснабжения Энергодара и работа объектов станции. При этом в ЗАЭС заверили, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.
Как уточнил глава Энергодара Эдуард Сеновоз в Telegram-канале, из-за атаки большая часть города осталась без света и воды. Он призвал ограничить использование бытовых электроприборов.
Сеновоз также напомнил, что украинские боевики уже на протяжении двух недель обстреливают объекты жизнеобеспечения Энергодара. Так, 19 июня после атаки была полностью разрушена подстанция «Луч», а несколькими днями позднее оказалась частично повреждена «Радуга».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько подразделений ЗАЭС были обесточены после атаки ВСУ.
Украина держит ЗАЭС на мушке с 2023 года. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправило в Энергодар своих наблюдателей, но их присутствие не повлияло на действия боевиков. Киев также спровоцировал катастрофу в районе Каховской ГЭС, после взрыва в регионе произошло сильнейшее наводнение.
- 3 июл
- Один человек пострадал после атак дронов ВСУ в Белгородской области
- 2 июл
- Силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над Крымом, Белгородской и Брянской областями
- 1 июл
- Средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над регионами России
- 30 июн
- Силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над шестью регионами России
- 29 июн
- Пять человек погибли в результате атаки украинского дрона в Курской области
- 28 июн
- Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских дронов над регионами России
- 25 июн
- Американский политолог про удар ВСУ по Севастополю: «В США заявляют об успехе»
- 24 июн
- Выбиты стекла и повреждены машины: ВСУ атаковали мирные районы Белгородской области
- 23 июн
- Российские силы ПВО сбили более 30 украинских дронов над регионами РФ
- 23 июн
- Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник в небе над Брянской областью
Читайте также
46%
0.69 93.70
-0.26
Нашли ошибку?