Есть потенциал: Набиуллина отчиталась на финансовом конгрессе ЦБ

Глава Банка России пообещала делать все для предсказуемо низкой инфляции.

Российская экономика в прошлом году росла очень высокими темпами. Но для сохранения позитивного тренда необходимо переосмыслить ситуацию и выстроить работу на долгую перспективу в условиях ограничений. Об этом заявила Эльвира Набиуллина на стартовавшем в Петербурге финансовом конгрессе Банка России.

Чиновник отметила, что санкционное давление — это не короткая дистанция, а долгий марафон, поэтому нужно перераспределить ресурсы. По словам главы ЦБ, главными ограничениями для развития экономки сейчас стали нехватка рабочей силы, сложность доступа к технологиям и долгосрочным инвестициям. Оценила Набиуллина и возможность снижения ключевой ставки в России.

«Инфляция абсолютно вредная экономически и социально, и мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуема низкой и на этой базе было устойчивое развитие. Я не хочу чтобы у нас экономическое развитие и темп экономического роста были за счет того что население все больше платит за необходимые товары и услуги», — заявила председатель Центробанка РФ.

На последнем заседании в июне Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 16% в четвертый раз подряд. К смягчению денежно-кредитной политики регулятор может приступить, когда наметятся стабильные предпосылки к снижению уровня инфляции. Пока он превышает цель ЦБ примерно в два раза.