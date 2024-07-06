«Противоречит ценностям»: Орбан осудил политику НАТО по Украине

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 211 0

Премьер-министр Венгрии Орбан: политика НАТО противоречит ценностям альянса

«Противоречит ценностям»: Орбан осудил политику НАТО по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Венгерский премьер напомнил, ради какой цели изначально создавался военно-политический блок.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика НАТО в отношении Украины противоречит основным ценностям Североатлантического альянса. Об этом он сообщил изданию Newsweek в связи с намеченным на 9–11 июля саммитом военно-политического блока в Вашингтоне.

По словам премьер-министра, изначально НАТО задумывали как мирный проект.

«Но сегодня на повестке дня не мир, а война, вместо обороны — наступление. Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО», — рассказал Орбан.

Также он обратил внимание, что Венгрия вступала в альянс с целью обеспечить защиту и благосостояние своих граждан.

«НАТО достигает своей цели, когда добивается мира, а не войны. Если оно выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, оно совершит самоубийство», — добавил Орбан.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля. Он будет посвящен 75-летию альянса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине.

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