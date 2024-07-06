Взрыв газа произошел в котельной в Волгограде
В результате инцидента обрушилась часть несущей конструкции. Есть пострадавшие.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В котельной в Волгограде произошло обрушение несущей конструкции, в результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе губернатора региона Андрея Бочарова.
Состояние пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов.
В МЧС уточнили, в свою очередь, что произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационой насосной станции. Причной был назван хлопок газопаровоздушной смеси.
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