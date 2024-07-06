«Бесит страшно»: Расторгуев объяснил, почему терпеть не может США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 90 0

Расторгуев заявил, что очень не любит США из-за оголтелой русофобии

«Бесит страшно»: Расторгуев объяснил, почему терпеть не может США

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Лидер «Любэ» назвал YouTube «вражеской американской платформой» и призвал развивать свои видеохостинги.

Фронтмен группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что очень не любит США из-за процветающей там оголтелой русофобии. Кроме того, у него есть личная неприязнь к Америке, которую он считает «самым полицейским государством» в мире.

«В аэропорту докапывались по любой мелочи. Бесит страшно. Я думаю, перебор. Потом, их отношение к русским очень предвзятое, а сейчас тем более — оголтелая русофобия. Чего там делать? Надо на них тоже накладывать санкции, ни шагу туда!» — заявил певец изданию «Абзац».

Сам Расторгуев уже два года находится под западными ограничениями, однако нисколько не переживает по этому поводу и не собирается больше посещать США.

«Я лет 20 назад был в Америке последний раз, туда звали, но я отказывался. Я не хочу туда, с последнего моего появления я очень не люблю эту страну», — сказал Расторгуев.

Также он прокомментировал блокировку YouTube-каналов российских артистов-патриотов, в числе которых Григорий Лепс, Полина Гагарина, Олег Газманов, Юлия Чичерина и SHAMAN (Ярослав Дронов).

По словам лидера «Любэ», YouTube — это «вражеская американская платформа», и подобных действий от нее вполне можно было ожидать. Обижаться на руководство видеохостинга бессмысленно, надо просто развивать свои аналогичные площадки, уверен Расторгуев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Расторгуев исполнил песню ST «Дай ему сил» на юбилейном концерте «Любэ».

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