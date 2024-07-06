Выставка-форум «Россия» вошла в ТОП-10 самых посещаемых мест планеты

Международная выставка-форум «Россия», которую организовали на территории ВДНХ, вошла в десятку самых посещаемых мест планеты. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка „Россия“ за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — сказал Кириенко на торжественной церемонии награждения участников выставки «Россия».

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на территории ВДНХ 4 ноября прошлого года. Для ее гостей устраиваются различные культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Кроме того, за время ее работы были представлены экспозиции 89 регионов нашей страны, а также ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Увидеть все это можно по 8 июля включительно.

Кроме того, вечером 6 июля на ВДНХ состоится концерт в честь закрытия выставки. Организаторы подготовили большой праздничный концерт «Россия нигде не заканчивается». Гостей ждет насыщенная программа, в том числе выступления звезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость.