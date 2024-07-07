В результате обстрела ДНР пострадали 20 человек

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Глава ДНР Пушилин сообщил о 20 пострадавших из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела ДНР пострадали 20 человек

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Всем пострадавшим от бесчеловечных действий боевиков ВСУ уже оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате обстрелов Донецкой народной республики (ДНР) украинскими боевиками пострадали 20 человек. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Удары пришлись по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Также пострадали жители Центрально-Городского и Никитовского районов Горловки. От бесчинств боевиков пострадали люди и в Пантелеймоновке и во Владимировке.

Им всем уже оказали необходимую медицинскую помощь. Также повреждены оказались три домостроения в Александровке, а также три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки, в том числе детский сад.

Среди пострадавших есть сотрудники МЧС, которые тушили пожар в частном секторе, возникший после первых ударов  ВСУ. Два сотрудника МЧС получили осколочные ранения, их госпитализировали. Врачи оценили их состояние как средней тяжести. Еще двоих -  отправили на амбулаторное лечение.

В результате обстрела также была повреждена пожарная автоцистерна, добавили в МЧС России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ обращались с мирными жителями в поселке Очеретино ДНР.

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