«Европе нужен мир»: смогут ли визиты Орбана в Москву и Киев приблизить переговоры

От политиков до медиа — в западном мире слово «переговоры» теперь звучит все чаще.

«Европе нужен мир» — ключевая фраза недели. Ее произнес Виктор Орбан в Москве во время неанонсироваванного и, по-видимому, не запланированного визита. Неслучайно вначале встречи в Кремле российский и венгерский министры иностранных дел, не обращая внимания на прессу, изучали и правили материалы для переговоров.

Перед этим Орбан побывал в Киеве, впервые за 12 лет, то есть впервые после госпереворота там 2014 года. И тоже говорил о мире.

В ЕС и в НАТО поспешили откреститься от миссии Орбана: мол он нас не представляет. Тогда кого?

Не секрет, что Орбан поддерживает Дональда Трампа и мечтает о его возвращении в Белый Дом, тот обещает покончить с конфликтом на Украине за один день переговоров. Орбан готовил почву?

Есть версия, что инициатива эта все же европейская. После успеха правых сил на выборах в Европарламент там начинает складываться коалиция, куда уже вошли венгерские депутаты от партии Орбана, такие же евроскептики из Австрии и Чехии.

К ним может присоединиться «Альтернатива для Германии» и французы из «Национального объединения» Ле Пен, а это уже внушительная политическая сила пяти стран. Она не пророссийская, она проевропейская. Ведь многим в ЕС надоели бесконечные подачки Киеву и они хотят восстановить нормальные отношения с крупнейшей по площади, населению и ресурсам европейской страной — с Россией.

Какими бы не были мотивы Орбана, визит одного из лидеров ЕС и НАТО он показывает тектонические процессы, происходящие в Старом свете и шире в западном сообществе. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин изучил детали встреч.

Пока над Москвой еще собирались тучи, настоящая буря только готовилась разразиться во всем западном мире.

На санкционном «Аурусе» в Кремль летел кортеж с не просто европейским политиком, а лидером страны, который отвечает целиком за вектор развития ЕС — премьер министром Венгрии.

«Добро пожаловать в Москву, в Россию. Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только как наш давний партнер, но и как председательствующий в Совете ЕС. У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двусторонних отношений в этой непростой ситуации и, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении», — сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Я очень благодарен вам, что даже в таких тяжелых условиях вы согласились меня принять. Должен сказать, что стремительно кончается количество тех стран, которые общаются и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет единственным государством в Европе, которое сможет говорить со всеми», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

А после были экскурсия по коридорам Кремля и три часа переговоров, которые пока еще не изменили мир, но весьма заметно его обновили. И пока Орбан и Путин за закрытыми дверями решали вопросы, старая Европа буквально сходила с ума от дерзкой попытки Орбана наладить диалог.

Первым начал знатный украинофоб поляк Туск, который до последнего надеялся, что слухи об обсуждении мирных переговорах не могут быть правдой. Тот случай, когда Европа в буквальном смысле в шоке от решимости Орбана идти против течения, и просто быть по-настоящему независимым политиком.

«То, что делает Орбан преследует только одну цель: умиротворить агрессора, а не искать мира. Мы считаем, что этот визит подрывает единство и решимость, которые должно транслировать ЕС», — уверен официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Действительно подорвало и не только единство. Глава евродипломатии, главный садовник ЕС, мечтавший победить Россию на поле боя, поспешил предупредить всех, что Орбан на этой встрече представляет только свою страну, а не ЕС. Венгерский премьер позже прочтет его заявление и понятными словами объяснит, почему Боррель не прав.

Брюссельской бюрократической логики придерживался и Олаф Щольц.

«На международной арене Евросоюз представляют Шарль Мишель и Антониу Кошта, таковы правила. Поэтому, видимо, Виктор Орбан решил нас не информировать о своей поездке», — предположил канцлер Германии Олаф Шольц.

На самом деле о своих планах Орбан всех предупредил, признал генсек НАТО. Просто многие не верили, что он, в разрез с генеральной линией Вашингтона, осмелится от лица всего ЕС обсуждать с Владимиром Путиным мирные инициативы.

«Орбан проинформировал нас о своем визите. Мы, конечно, обсудим итоги встречи с Путиным после его возвращения, но точно скажу — нам не нужны новые минские соглашения», — сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

А обсудить будет что: Орбан, уже вернувшись в ЕС, подливает масла в огонь. Публикует в авторитетном журнале статью, где черным по белому: НАТО уже не тот, изначально оборонительный альянс готовится к военной операции на Украине, отправляет в зону конфликта своих советников и инструкторов, это не то, под чем подписывалась Венгрия, вступая в альянс, ведь ей обещали мир.

«Ни один из европейских лидеров за последнее время не встречался с российским президентом, просто чтобы спросить: „Что вы думаете о том, о том и о том“. И моей главной целью было задавать вопросы. Первое, господин президент, что вы думаете о существующих мирных инициативах — украинской, американской, женевской, китайской? Он ответил, что без участия обеих сторон переговоры невозможны», — сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Этот разговор проходит уже в самолете по пути назад. Орбан рассказывает, как осторожно он готовил этот визит, чтобы ему не помешали.

«Я отправил секретное послание министру иностранных дел России, чтобы он организовал встречу, потому что вся открытая связь находится под наблюдением других больших ребят. Информация просочилась лишь в тот момент, когда был сделан запрос на пролет борта через пространство Польши», — сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Закончить конфликт легко — это и пытается Орбан донести своим визитом до той самой европейской бюрократии. Надо всего лишь услышать и рассмотреть условия Москвы. Они простые и не изменились с того момента, как впервые прозвучали 14 июня, ровно накануне провального для Киева Швейцарского саммита.

«Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание: именно со всех территорий этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали в момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что Украина готова к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — заявил президент России Владимир Путин.

Когда Орбан прилетал в Киев, Зеленскому не помогла ни красная ковровая дорожка, ни выстроенный, как на линейке, украинский кабмин в полном составе. На Банковой от него ждали покорности администрации Байдена, обещаний по поставкам оружия, а он шокирующе предложил немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Россией.

«Я думаю, это главная повестка для Европы, и она будет оставаться таковой ближайшие шесть месяцев председательства Венгрии в ЕС: необходимость остановить войну и достичь мира между Россией и Украиной», — уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана в противостоянии с Россией. Как нам видится положение дел, в том числе с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца», — прокомментировал Владимир Путин.

Если не коллеги по ЕС, то кто стоит за этой поездкой Орбана? Все совпадения, как говорится, случайны, но в мае венгерский премьер встречался с Си Цзиньпином, в июне — с сыном Дональда Трампа.

«Если бы я находился у власти, все было бы предметом переговоров. Я думаю, что украинцы имеют право оставить себе большую часть того, что заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы. Просто нужен хороший переговорщик», — говорил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Но что значит фраза «оставить себе большую часть того, что заслужили»? Возможно, речь о неизбежных для Киев территориальных уступках.

«Дональд Трамп будет добиваться мира на Украине, и, если преодолеет сопротивление, которое несомненно будет со стороны партии ястребов в Вашингтонском истеблишменте, тогда европейцы пойдут за ним, как ягнята», — уверен депутат Европарламента Гуннар Бек.

О будущих территориальных уступках Украины Трамп, как и Орбан, пока говорит аккуратно и обтекаемо.

«Я попросил господина Зеленского ускорить переговоры, а для того, чтобы сеть за стол переговоров, нужно сперва остановить огонь. Моя цель — сделать доклад в Евросовете о возможности мирного урегулирования. Для того, чтобы понять эти возможности, надо сначала определить границы других сторон. Именно этим я занимался сегодня: выяснял, есть ли возможность поменять методологию, которой пользовались до этого», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

И Орбан такой не один. Даже в самой Европе уже есть силы, которые готовы перестать плясать под главную дудку ЕС. Вот Роберт Фицо, премьер Словакии, во время первого после тяжелого ранения выступления на публике, выражает сожаление, что не смог, как Орбан.

«Я восхищаюсь премьером Венгрии, который без колебаний поехал и в Киев, и Москву. Если бы мое состояние здоровье мне позволяло, я был бы рад к нему присоединиться», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Судя по всему, глобальные переговоры все ближе: Зеленский постепенно меняет риторику, говорит, если Киев не пал, это уже победа. На Украине готовят общественное мнение к скорому поражению.

От политиков до медиа — в западном мире слово «переговоры» теперь звучит все чаще. На сцену со своими предложениями к выходят серьезные игроки: Россия, США и Китай. Возможно, Венгрия — в качестве посредника. А учитывая, как ситуация складывается на поле боя, мало, кто вспомнит о пресловутой формуле Зеленского.

И еще не прилетев в Европу, там же, в самолете, Орбан еще раз шокирует и ставит на место европейских коллег: анонсирует на следующий неделе еще один важный визит все по той же теме. Куда именно — оставил гадать нервозным оппонентам. Процесс пошел.