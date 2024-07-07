Упертый дед: почему Байден настойчиво отказывается складывать полномочия

По мнению бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона, демократы уже пытаются избавиться от Байдена. Но уходить он не хочет.

Европу залихорадило одновременно с Соединенными Штатами. Трудно определить, где — в Старом или Новом Свете — та первая костяшка домино, которая начала складывать весь этот карточный домик либеральных русофобов.

После провальных для Байдена дебатов с Трампом даже самые демократические СМИ в США заголосили: Джо должен уйти.

Причем, чем раньше, тем лучше. Возможно, даже не дожидаясь самих ноябрьских выборов. Просто уйти, чтобы его партия успела за оставшиеся месяцы раскрутить другого кандидата.

Политическая неопределенность с хозяином Белого Дома парализует все серьезные политические процессы.

Получается, что до ноября, до выборов в США, а точнее даже до января, до инаугурации нового президента США, кого бы ни выбрали, западный мир будет вот в таком нерабочем состоянии.

В Кремле это понимают и не ждут с той стороны каких-то судьбоносных инициатив даже по вопросам ограничения ядерного оружия, хотя тема эта давно назрела.

«Вот перед в последний период работы администрации президента Обамы, нам подали сигналы, что хотят, потом вдруг раз, расхотели.

Вот сейчас в ходе предвыборной кампании, причем такой, которая носит очень острый внутриполитический характер говорить о том, что мы можем сейчас наладить с США, а прежде всего с ними надо на этот счет говорить.

Какой-то конструктивный диалог, мне кажется, что все присутствующие здесь, да и вообще люди, которые хоть мало-мальски следят за происходящими событиями понимают — это невозможно на сегодняшний день.

Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтения будущей администрации. Мы к этому готовы», — отметил Владимир Путин.

Итак, интрига «Байден или Трамп?» отошла в эти дни на второй план. Сейчас уже вопрос другой стоит: дотянет ли действующий президент до ноября и, если нет, то кто может быть вместо него?

Авторитетная газета Washington Post предложила десять кандидатов на замену, для неспециалистов известны, пожалуй, лишь два — это Камала Харрис, вице-президент и Мишель Обама, бывшая первая леди, которая сумела сохранить популярность.

Остальные восемь малоизвестные за пределами США политики. Зато, как положено, набор инклюзивный.

Есть кандидат открытый гей* — министр транспорта Пит Буттиджич; есть чернокожий пастор — сенатор от Джорджии, из числа тех, что поют песни вместо молитв. Зато будет весело.

Но пока Байден не дает им шансы, уперся и не хочет выходить из гонки. Или ему не дают? Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов изучил вопрос: может его заставляют?

На встрече с избирателями в Висконсине Джо Байден отправился назад в будущее.

Еще бы, ведь американский президент ежедневно, по его словам, проходит тест на дееспособность.

Это интервью «ABC NEWS» должно было развеять сомнения американцев в способности Байдена управлять страной, но избиратели в очередной раз увидели признаки деменции и мании величия.

4 июля, день Независимости США, Байден обращается к военным. Клиническая картина — без изменений, криптомнезия.

«Я объездил с вами весь мир, сражался и выходил из боя. Ну, неважно. Вы невероятно круты», — воскликнул президент США Джо Байден.

В отличие от трех с половиной миллионов сверстников президента, прошедших пекло Вьетнама, Байден не то, что не воевал, но даже в армии не служил.

А на этом брифинге президент Америки, вновь показал всем: он не понимает, что говорит, и даже больше, что читает по суфлеру. Особый символизм — брифинг был по чрезвычайным ситуациям и страшным последствиям.

«Множество людей умирает от наводнений, ураганов и торнадо вместе взятых, сказать еще раз — вместе взятых», — прочитал президент США Джо Байден.

Это тот случай, когда афтершоки политического землетрясения, а именно так в США назвали прошедшие на прошлой неделе дебаты, сильнее чем само ЧП.

Это заявление Эбигейл Дисней, наследницы состояния всемирно известной фамилии, и крупного партийного донора.

Еще один мощный спонсор демократов — один из основателей «Нетфликс» Рид Хастингс тоже публично призвал выйти Байдена из президентской гонки.

Тем более удивительно, что ровно эти же СМИ совсем недавно с пеной у рта утверждали обратное, как-то подозрительно у них открылись глаза.

Расстройства речи, памяти, координации движений у 46 хозяина Белого Дома обнаружились не вчера и не сегодня, а примерно четыре года назад, как только он вошел в овальный кабинет, и только за четыре месяца до выборов демократы стали бить тревогу.

«Демократы пытаются избавиться от Байдена, Байден не хочет уходить, точнее его семья не хочет, чтобы он уходил.

Они надеются заменить Камаллу Харрис, но Камала Харрис не хочет уходить, она хочет быть президентом. Это похоже на голливудский сценарий. То, с чем мы столкнулись — хаос», — уверен бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Очень похоже, что на Капитолийском холме наконец разразился тот самый управляемый хаос, самый дорогой экспортный продукт штатов и сразу вышел из-под управления. Хотели, как лучше, а получилось, как Камала Харрис.

Но ее антирейтинг достиг 49% — это рекордный уровень неприязни в истории всех вице-президентов США.

«Да, наши выборы полностью сфальсифицированы. У власти одни и те же люди навсегда. Они никогда не меняются», — уверяет журналист и телеведущий Рэндольф Кредико.

Запрос на иную, российскую точку зрения явно растет. Особенно, если некоторым удастся оставить Джо в Белом доме. В этом осталась заинтересована, похоже, одна единственная группа, зато какая — семья.

Без отца-президента в тюрьму неминуемо попадет его погрязший в коррупции и наркотиках сын Хантер.

А супруга упивается властью и пост первой леди так просто не отдаст. Только вот вопрос: а кто в этом случае подхватит выпавший из трясущихся рук ядерный чемоданчик?

«Просто представьте себе, Джо Байден услышит в два часа ночи, очнется от холодного сна и скажет: „О, я хочу запустить ракету по России“, он ведь сумасшедший старик», — сообщил бывший офицер армии США Скотт Беннет.

И как тут спорить, когда в День независимости самый громкий подарок преподнесли те самые ключевые партнеры, которые тащат вместе с собой президента буквально на похороны. Уже и оркестр приготовили, который, как обычно, нещадно фальшивил.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.