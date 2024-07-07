Сорвала накладной живот! Мария Погребняк раскрыла правду о своей беременности

Многодетная мать решила ответить тем, кто засомневался, что она ждет четвертого ребенка.

Блогер и модель Мария Погребняк недавно удивила подписчиков новостью о четвертой беременности. Многих пользователей сети такая информация от 35-летней знаменитости заставила засомневаться — они предположили, что звездная мама решила «попиариться» и демонстрирует просто накладной живот.

О том, что положение Погребняк якобы ненастоящее, по доводам хейтеров, свидетельствовало и поведение модели — мол она легкомысленно путешествует, занимается спортом, ведет активный образ жизни, да и вообще слишком стройна для беременной женщины.

«Да у нее даже живот накладной»;

«Женщины, ждущие ребенка, не катаются по морям. Малыша нужно беречь»;

«Видно, что живот на самом деле искусственный», — писали од ее публикациями.

Мария решила, что больше не может скрывать правду и записала видеоответ подписчикам. На кадрах она вытащила из-под рубашки подушку, а после показала свой настоящий живот. Оказалось, что она действительно ждет малыша.

Погребняк также подписала, что никогда бы не стала шутить на такую тему.

«Это Божий подарок. Малыш, мы очень тебя ждем», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк поделилась подробностями четвертой беременности.

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